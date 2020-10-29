Кулеба о нападении акулы на украинцев в Египте: Если что-то запрещено, то не надо искать обходные пути

Украинские туристы, которые пострадали от нападения акулы в Египте, воспользовались запрещенным в этой стране видом подводного плавания, подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украинским туристам, пострадавшим от нападения акулы во время отдыха в Египте, предоставляют всю необходимую помощь. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал на онлайн-брифинге, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Посольство Украины в Египте держит это дело на контроле, поддерживает постоянную связь с родными пострадавших, администрацией медицинского учреждения, в котором находятся пострадавшие, и туроператором", – сообщил министр.

Он призвал украинских туристов соблюдать правила пребывания страны, в которой находятся.

"Если что-то запрещено официально, то не надо искать обходные пути, чтобы насладиться нарушением запрета. Потому что нарушение таких запретов может иметь трагические последствия. Снорклинг и такой вид подводного плавания, которым воспользовались украинские туристы, в Египте запрещены. Туристы пошли в обход запрета, начали искать компанию, которая могла бы предоставить им запрещенные услуги, и за это поплатились", – подчеркнул Кулеба.

25 октября от нападения акулы пострадали украинка и ее сын, 12-летний мальчик перенес две операции, он находился в реанимации. Руку ребенку спасти не удалось, сообщали в Государственном агентстве развития туризма. Туроператор Join Up информировал, что происшествие в Шарм-эль-Шейхе произошло во время погружения на территории заповедника "Рас Мохаммед", где остановка экскурсионных яхт запрещена. Акула покусала также инструктора, проводившего экскурсию.

Расходы на предоставление экстренной помощи и лечения пострадавших туристов возместят правительство Египта и украинская страховая компания, сообщили в пресс-службе Join Up 27 октября.