"Лето. Это нормальное явление". Обвиняемый в организации убийства ветерана АТО Сармата объяснил, почему суд отпустил его на море

Бердянский горрайонный суд 10 июня позволил бизнесмену Евгению Бродскому, которого следствие считает соорганизатором убийства ветерана боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата), отдохнуть в Бердянске в течение пяти дней. Соратников Сармата решение суда возмутило, Бродский сказал, что удивлен такой реакцией.

Бродский: Я не понимаю, почему это вызвало такой резонанс Фото: hromadske.ua

Обвиняемый в организации убийства ветерана боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата) днепровский бизнесмен Евгений Бродский в комментарии hromadske 23 июня подтвердил, что просил суд отпустить его на море, поскольку отдохнуть летом – это "нормальное явление".

"Я не понимаю, почему это вызвало такой резонанс. Было обращение в суд [отпустить в Бердянск] для оздоровления и отпуска детей – у меня есть малолетний ребенок. Лето. Это нормальное явление. Суд рассмотрел – все законно – и дал на это разрешение", – сказал предприниматель.

По данным следствия, Бродский – соорганизатор убийства, который финансировал преступление. Бизнесмен заявил о своей невиновности и намерении доказать это в суде.

Уже более года Бродский находится под ночным домашним арестом. По словам предпринимателя, он днем работает, а ночью придерживается ограничений и не нарушает решение суда.

Бердянский горрайонный суд 10 июня позволил Бродскому поехать на отдых в Бердянск на пять дней – с 18-го по 22 июня включительно, изменив ему таким образом место отбывания домашнего ареста с Днепра на базу отдыха в Бердянске. Это решение суда возмутило соратников Сармата, отметило hromadske. Они считают, что Бродский может встретиться с другими фигурантами дела, которых суд выпустил из-под стражи в мае.

Сармат воевал на востоке Украины в составе батальона "Донбасс", вел активную общественную деятельность. Его застрелили 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области на глазах у очевидцев.

1 августа стало известно, что четверых подозреваемых в убийстве – Артема Матюшина, Николая Ломаку, Александра Обухова и Максима Владимеренкова – задержали на блокпосту в Васильевке Запорожской области. 2 августа им сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц. 3 августа суд арестовал их. Следствие считает, что в спину ветерану АТО выстрелил экс-боец "Торнадо" Матюшин.

В течение 2018–2019 годов полиция задержала еще трех подозреваемых – Бродского, Михаила Сигиду и Виктора Власюка, их считают организаторами убийства. По данным следствия, Сигида координировал действия предполагаемых исполнителей преступления, давал им деньги, предоставил оружие и автомобиль. У Сигиды был бизнес в Бердянске, в частности, клуб "Мохито", в котором, по информации друзей Олешко, очень часто в компании самого Сигиды отдыхал бывший народный депутат Украины Сергей Валентиров, с которым у Сармата был конфликт. В Верховной Раде VIII созыва Валентиров входил во фракцию Блока Петра Порошенко. Сармат обвинял его в сотрудничестве с другим нардепом из Бердянска – Александром Пономаревым (сейчас входит во фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь", в Раде прошлого созыва был в группе "Воля народа").

Валентирова и Пономарева полиция допрашивала по этому делу в качестве свидетелей. Побратимы Сармата считают именно их заказчиками убийства, отметило hromadske.

Свою причастность к преступлению отрицают все фигуранты дела, кроме Матюшина.

Обвинительный акт в отношении вероятных исполнителей и организаторов убийства Сармата направили в суд в июле 2019 года.

В мае 2020 года Бердянский горрайонный суд отпустил под круглосуточный домашний арест четырех фигурантов дела – Сигиду, Ломаку, Обухова и Владимиренкова. Власюку и Матюшину суд продлил содержание под стражей, а Бродскому – ночной домашний арест.