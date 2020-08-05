Ликвидация районов в Украине не нравится местным чиновникам – Минрегион

В районных администрациях работает более 32,5 тыс. человек. На их содержание Украина тратит свыше 4,23 млрд грн в год. Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода.

Негода: С человеческой точки зрения их можно понять. Но власть создается не для того, чтобы кому-то обеспечить рабочее место Фото: Мінрегіон / Facebook

Сокращение количества районов в Украине негативно восприняли сотрудники сельских и поселковых советов. Об этом рассказал в интервью "Фактам", которое опубликовано 5 августа, заместитель министра развития громад и территорий Украины Вячеслав Негода.

"Голова, его заместитель, секретарь совета, бухгалтер, землеустроитель – это 5–10 человек. Реальных полномочий мало, бюджета и развития нет, но расходы есть, и серьезные. Кому-то, может, и неплохо, правильно? А тут – бац, и им говорят: "Нужно вас с кем-то объединять". Это не понравилось, многие не пошли на добровольное объединение, потому что перевесили личные интересы. С человеческой точки зрения их можно понять. Но власть создается не для того, чтобы кому-то обеспечить рабочее место", – отметил замминистра.

По его данным, в районных администрациях работает свыше 32,5 тыс. человек. На их содержание ежегодно расходуется более 4,23 млрд грн в год. А в территориальных органах исполнительной власти (их более 5 200) численность аппарата в разы больше.

"Около 70% тех, кто сегодня работает в существующих районных государственных администрациях, продолжат работать в будущих администрациях и их территориальных подразделениях, остальные могут себя найти, участвуя в выборах территориальных общин", – считает Негода.

По его информации, большая часть персонала районного уровня перетечет в общины, где нужен будет их опыт, "потому что квалифицированных людей в глубинке не так много".

17 июля Верховная Рада Украины в три раза сократила количество районов – с 490 до 136 (реформа в том числе касается оккупированных Россией территорий – Крыма и части Донбасса). Например, в Винницкой области вместо существующих сейчас 27 районов создадут шесть (Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Могилев-Подольский, Тульчинский и Хмельницкий), а в Хмельницкой вместо 20 – три (Каменец-Подольский, Хмельницкий и Шепетовский). Полный список районов читайте тут.

В Министерстве развития общин и территорий объяснили, что одна из причин, по которой деление на районы решили изменить, – "огромные диспропорции в параметрах существующих районов, что не соответствует современным требованиям для организации эффективной местной власти".

Так, самый маленький по количеству жителей район Украины – Полесский (Киевская область). В нем, по данным на 1 января 2019 года, жили 5622 человека. В самом крупном районе Украины – Харьковском – в 30 раз больше жителей (182 100). После реформы на каждый район будет приходиться минимально ≈150 тыс. человек.