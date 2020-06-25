Львовская область обошла Киев и Черновцы по количеству подтвержденных случаев COVID-19

Львовская область 25 июня вышла на первое место в Украине по общему количеству пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, за последние сутки во Львовской области было подтверждено еще 204 случая инфицирования, общее количество заболевших в регионе достигло 4627 человек. На втором месте по числу подтвержденных случаев Киев (4613), на третьем – Черновицкая область (4531).

По состоянию на 24 июня Львовская область занимала третье место по Украине.