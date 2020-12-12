Макаревич: У меня дома жила гадюка

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, что в детстве дома в московской квартире хранил змей.

"Ну как "хранил" – они у меня жили. Ужи, веретеница. Но она не змея, она безногая ящерица. Гадюка жила. Одно время. Да. Но потом меня родители вежливо попросили все-таки ее унести к юннатам", – сказал музыкант.

Он назвал змей "фантастически красивыми". По словам Макаревича, пресмыкающиеся ему нравятся.

"Вы никогда не пытались внимательно посмотреть, как она двигается? Если пустить ее на ковер, где шершавая поверхность, она как бы зацепляется изгибами тела и ползет. Но можно посадить змею на стекло. И она потечет. Она вот так польется. Я мог часами смотреть и пытался понять, как она это делает: как она внутри себя перетекает. Это безумно красиво. В последний раз у меня удав жил, но его пришлось отдать в океанариум, потому что он оказался девочкой. Пока он маленький, это понять невозможно. Только мальчики растут до двух метров, а девочки – до восьми. И когда я просто потерял возможность ее поднимать, я понял, что надо или еще один дом для нее строить уже, или все-таки отдать", – рассказал он.

Макаревич: Мне позвонил большой тв-начальник и сказал: "Слушай, ну, ты совсем уже с ума сошел! Зачем ты вокруг горящего чучела Путина танцевал?" Читайте полный текст интервью

Гордон уточнил, не боялся ли музыкант змей.

"Почему их надо бояться? Бояться надо переходить улицу в неположенном месте", – ответил Макаревич.

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