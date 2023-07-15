"Метинвест Политехника" будет готовить для Украины профессионалов мирового уровня – Рыженков

После победы университет намерен вернуться в Мариуполь и построить там ультрасовременный комплекс Фото: dn.gov.ua

"Мы не смогли построить стальное здание, которое было бы символом нового Мариуполя. Но это не трагедия. Вернемся – построим, может, кое-что другое построим, в том числе и "Политехнику". Возможно, это будет что-то вроде лондонского Shard, но в Мариуполе", – обещал Рыженков.

Он рассказал, что, несмотря на войну, университет заработал по плану: набрали более 400 студентов, они учатся. Сейчас университет готовится к новому набору.

"Если удастся сохранить такую динамику, "Метинвест Политехника" будет тем самым поставщиком кадров мирового уровня, которые нужны Украине. И мы работаем над тем, чтобы успеть их подготовить к победе Украины в войне", – резюмировал руководитель компании.

"Метинвест Политехника" сообщал, что по результатам набора студентов наиболее востребованными специальностями оказались такие образовательные направления, как металлургия, компьютерные науки, гражданская безопасность, охрана труда, стоимостное управление бизнесом, материаловедение, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, а также технологии защиты окружающей среды; менеджмент и бизнес-аналитика.