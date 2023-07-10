В Украине увеличат госзаказ на подготовку медиков, реабилитологов и соцработников – правительство

"Полномасштабная война [РФ против Украины] изменила рынок труда в Украине. Сегодня наше государство нуждается в большем количестве специалистов в медицинской и социальной сферах. Их подготовка должна начаться уже сейчас", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Он поручил "проработать возможность увеличения госзаказа, в частности, на медиков, реабилитологов и соцработников уже с этого учебного года".

"В то же время государство продолжает развивать профессионально-техническое образование. Восстановление Украины станет самым масштабным проектом со времен Второй мировой [войны], поэтому на саперов, строителей и другие похожие профессии будет самый высокий запрос на рынке труда", – считает Шмыгаль.