Минцифры предложило Google убрать российский контент из рекомендаций в украинском YouTube

Российский контент на стартовых страницах YouTube и YouTube Music недопустим, когда в Украине идет война, отметили в Минцифры Фото: depositphotos.com

Отмечается, что этот вопрос обсуждался на встрече вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и его заместителя по вопросам развития IT Александра Борнякова с вице-президентом Google по международным делам и общественной политике Караном Бхатия.

"Сейчас на стартовых страницах нашим пользователям предлагается российский контент, что недопустимо, когда в Украине идет война. Поэтому предложили Google привлечь независимых украинских редакторов, которые будут заниматься подбором контента", – говорится в сообщении.

Федоров полетел в Вашингтон в составе украинской делегации, которую возглавляет президент Владимир Зеленский. Глава Минцифры говорил, что ведомство будет договариваться об открытии офисов Google и YouTube в Украине.