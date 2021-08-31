Минцифры будет договариваться об открытии офисов Google и YouTube в Украине – Федоров

"У Министерства цифровой трансформации будет важная встреча с командой Google. Мы будем разговаривать о планах развития компании в Украине. Мы очень хотим, чтобы отдельное представительство Google появилось в Украине, а также YouTube. Мне кажется, в условиях российской агрессии нам нужно, чтобы контент модерировался в Украине. Это очень важно. А не российские офисы модерировали украинский контент", – отметил министр.
Глава министерства акцентировал внимание на том, что весь контент должны модерировать специалисты, которые проживают в Украине и понимают, какой поток дезинформации идет из России.
Федоров сказал, что Минцифры планирует улучшить модерацию приложения "Дія" в PlayMarket.
Министр сообщил о запланированных встречах в Сан-Франциско.
"Это сердце мировой технологической жизни. Есть большая заинтересованность в тех проектах, которые мы реализуем. У нас будут встречи с крупнейшими инвестиционными фондами мира, с командой Apple", – проинформировал чиновник.
Федоров полетел в Вашингтон в составе украинской делегации, которую возглавляет Зеленский. Самолет с делегацией вылетел в США сегодня в первой половине дня.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что визит Зеленского в США начнется 30 августа, а его повестка будет включать "ряд важных мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния".
На 31 августа у Зеленского и украинской делегации были запланированы встречи и подписание стратегических документов в Министерстве энергетики, Пентагоне, Государственном департаменте США, Всемирном банке и в NASA.
1 сентября глава Украинского государства встретится с президентом США Джо Байденом. Встречу уже дважды переносили, последний раз – из-за ситуации в Афганистане. Главной темой встречи Зеленского с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал Кулеба.