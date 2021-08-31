Минцифры будет договариваться об открытии офисов Google и YouTube в Украине – Федоров

Федоров: В условиях российской агрессии нужно, чтобы контент модерировался в Украине Фото: Михайло Федоров / Facebook

"У Министерства цифровой трансформации будет важная встреча с командой Google. Мы будем разговаривать о планах развития компании в Украине. Мы очень хотим, чтобы отдельное представительство Google появилось в Украине, а также YouTube. Мне кажется, в условиях российской агрессии нам нужно, чтобы контент модерировался в Украине. Это очень важно. А не российские офисы модерировали украинский контент", – отметил министр.

Глава министерства акцентировал внимание на том, что весь контент должны модерировать специалисты, которые проживают в Украине и понимают, какой поток дезинформации идет из России.

Федоров сказал, что Минцифры планирует улучшить модерацию приложения "Дія" в PlayMarket.

Министр сообщил о запланированных встречах в Сан-Франциско.

"Это сердце мировой технологической жизни. Есть большая заинтересованность в тех проектах, которые мы реализуем. У нас будут встречи с крупнейшими инвестиционными фондами мира, с командой Apple", – проинформировал чиновник.