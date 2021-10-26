В Украине появился реестр педофилов – замминистра юстиции

Некоторое время реестр педофилов будет работать в тестовом режиме, отметила Елена Высоцкая Фото: Міністерство юстиції України / Facebook

Как сообщила Высоцкая, сайт наполняют работники Минюста, прокуратуры и судов. Пока реестр работает в тестовом режиме.

Она уточнила, что данные об уже осужденных за совершение сексуальных преступлений запрещается вносить на сайт без согласия суда.

"Это определенная защита прав человека. Абсолютно цивилизованный шаг. Но он несколько усложняет реализацию этого проекта", – отметила Высоцкая.