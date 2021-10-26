В Украине появился реестр педофилов – замминистра юстиции

Как сообщила Высоцкая, сайт наполняют работники Минюста, прокуратуры и судов. Пока реестр работает в тестовом режиме.
Она уточнила, что данные об уже осужденных за совершение сексуальных преступлений запрещается вносить на сайт без согласия суда.
"Это определенная защита прав человека. Абсолютно цивилизованный шаг. Но он несколько усложняет реализацию этого проекта", – отметила Высоцкая.
Закон, предусматривающий создание единого реестра педофилов, был принят Верховной Радой в декабре 2019 года. Президент Владимир Зеленский подписал его в январе 2020-го.
Документ также предусматривает ужесточение наказания для лиц, совершивших сексуальные преступления против детей – вплоть до пожизненного заключения.