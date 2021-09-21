Минздрав назвал предварительную причину смерти студента в Киевской области после вакцинации

"По результатам экспертизы установлено предварительная причина смерти – сердечно-легочная недостаточность, отек легких, острая коронарная недостаточность. Есть основания для обязательного проведения дополнительных исследований, с этой целью изъят материал для дальнейшей гистологической и токсикологической экспертизы", – говорится в сообщении.

Окончательная причина смерти будет установлена после получения результатов лабораторных исследований материалов ориентировочно в течение месяца.

Минздрав отмечает, что еще пять человек получили прививку из того же флакона, что и умерший студент. Все они чувствуют себя хорошо. В течение 30 минут медицинского наблюдения после вакцинации у студента жалоб на самочувствие не было.