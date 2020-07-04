ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Мотовиловец отказался извиняться за инцидент с Ионовой

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец призвал показать видео с моментом инцидента, где он якобы поднял руку на депутата от "Европейской солидарности" Марию Ионову.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мотовиловец: Меня назвали человеком, который поднимает руку на женщину, и неважно, что я скажу в ответ
Мотовиловец: Меня назвали человеком, который поднимает руку на женщину, – и неважно, что я скажу в ответ
Фото: Andrey Motovilovets / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец на своей странице в Facebook отреагировал на заявление "Европейской солидарности" о том, что он поднял руку на депутата их партии Марию Ионову.

Мотовиловец заявил, что попросил прощения у Ионовой в личном разговоре, но публично извиняться не будет.

"В личном разговоре я уже попросил перед вами прощения – не за то, в чем обвиняет меня ваша пресс-служба. За то, что мы с вами оказались в этой ситуации и теперь оба вынуждены как-то объясняться. Публично приносить извинения я не буду – я ничего не делал", – рассказал он.

Депутат от "Слуги народа" призвал показать видео с моментом инцидента.

"Я все же прошу вас сказать – я действительно применил к вам "физическую силу"? Я правда "поднял на вас руку"? Скажите, пожалуйста, Мария, вы действительно думаете, что публичное превращение меня в агрессора, а вас – в жертву насилия, – это адекватный поступок? Я абсолютно беззащитен перед ложью вашей пресс-службы. Они выбрали тему, где слово второй стороны ничего не стоит. Вы назвали меня человеком, который поднимает руку на женщину, – и неважно, что я скажу в ответ, у меня на лбу уже стоит клеймо. Я предлагаю вам и вашей пресс-службе договор: давайте покажем народу видео, где я вас "ударил", как утверждают ваши коллеги. Заседание Верховной Рады снимает множество камер с разных ракурсов. Пожалуйста, покажите, как это случилось", – призвал Мотовиловец.

Он сообщил, что если ему покажут видео, то перечислит благотворительный взнос в размере 100 тыс. грн в фонд "Вернись живым"; если нет, – предложил сделать это представителям партии "Европейская солидарность".

"По-моему, вариант беспроигрышный", – подытожил нардеп.

https://www.facebook.com/motovilovets.andrey/posts/2866822596762743

На внеочередном заседании 3 июля Верховная Рада со скандалом приняла закон, которым освободила абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма от необходимости проходить внешнее независимое оценивание для поступления в вузы.

Во время обсуждения законопроекта произошел скандал. Фракция "Европейская солидарность" призывала принять законопроект в первом чтении. Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что льготы для поступления нужно ввести также для детей погибших на Донбассе военнослужащих, и упрекнула "Слугу народа", что вместо того, чтобы принять законопроект №3734, целую неделю они настаивали на рассмотрении законопроекта о легализации азартных игр.

Теги: Верховная Рада, депутаты, женщины, насилие, Мария Ионова, Слуга народа, Европейская солидарность, заседание, Андрей Мотовиловец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Atlas Weekend состоится в формате диванного шоу
Atlas Weekend состоится в формате диванного шоу
Рэпер Серега объявил в Киеве кастинг среди красивых девушек, крамперов, паркурщиков и акробатов
Рэпер Серега объявил в Киеве кастинг среди красивых девушек, крамперов, паркурщиков и акробатов
Муж Билык в образе ангела представил музыкально-поэтическую композицию "Грех"
Муж Билык в образе ангела представил музыкально-поэтическую композицию "Грех"
49-летняя Сенчукова показала избранницу 21-летнего сына, назвав ее дочкой
49-летняя Сенчукова показала избранницу 21-летнего сына, назвав ее дочкой
"Розы замка". Галкин показал их с Пугачевой розарий
"Розы замка". Галкин показал их с Пугачевой розарий
  Бабкина рассказала Галкину о своих галлюцинациях в реанимации
  Бабкина рассказала Галкину о своих галлюцинациях в реанимации
Фадеев, похудевший на 110 килограммов, намерен составить конкуренцию диетологам
Фадеев, похудевший на 110 килограммов, намерен составить конкуренцию диетологам
"Честная фотография". 53-летняя Литвинова показала пляжный снимок без ретуши
"Честная фотография". 53-летняя Литвинова показала пляжный снимок без ретуши
Джанабаева во время речного круиза с Меладзе позировала на палубе
Джанабаева во время речного круиза с Меладзе позировала на палубе
"Шизоидная профессия". Сын Ефремова высказался об актерстве
"Шизоидная профессия". Сын Ефремова высказался об актерстве
Спасти Молокини. Броснан переживает за судьбу острова-кратера, расположенного в Тихом океане
Спасти Молокини. Броснан переживает за судьбу острова-кратера, расположенного в Тихом океане
Сын Ефремова: У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался стимуляторами
Сын Ефремова: У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался стимуляторами
"Все подумали, что это твой парень". Jerry Heil показала младшего брата
"Все подумали, что это твой парень". Jerry Heil показала младшего брата
"Очень красивая женщина. Издали сразу видна..." Успенская позировала за рулем кабриолета
"Очень красивая женщина. Издали сразу видна..." Успенская позировала за рулем кабриолета
"Каня, нюня, туна". Шоптенко перечислила интересные словечки своего сына
"Каня, нюня, туна". Шоптенко перечислила интересные словечки своего сына
"У собаки генетические дефекты, ее нельзя ни размножать, ни дорого продать". Эсхакзай уверена, что ее питомца кто-то забрал себе
"У собаки генетические дефекты, ее нельзя ни размножать, ни дорого продать". Эсхакзай уверена, что ее питомца кто-то забрал себе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Богомолов показал "немножко пьяную" Собчак с сигаретой во время поездки на автомобиле. Видео
Богомолов показал "немножко пьяную" Собчак с сигаретой во время поездки на автомобиле. Видео
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
Ани Лорак, Лазарев, Стоцкая, Тимати, Малахов, Рудковская с детьми оторвались на дне рождения сына Киркорова. Фото. Видео
Ани Лорак, Лазарев, Стоцкая, Тимати, Малахов, Рудковская с детьми оторвались на дне рождения сына Киркорова. Фото. Видео
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
"Розы замка". Галкин показал их с Пугачевой розарий
"Розы замка". Галкин показал их с Пугачевой розарий
50-летняя Лопес засветила ягодицы в концертном ролике. Видео
50-летняя Лопес засветила ягодицы в концертном ролике. Видео
Супруга киевского мэра Кличко: Спасибо всем, кто помнит. Я вернусь, новая и свободная
Супруга киевского мэра Кличко: Спасибо всем, кто помнит. Я вернусь, новая и свободная
Организатор концертов Харламова: В жизни с ним непросто. Чудит, выпивает
Организатор концертов Харламова: В жизни с ним непросто. Чудит, выпивает
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS