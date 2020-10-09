Мусеев, которого подозревали в госизмене, вернулся в Харьков и записал видео поездки по городу

Бывший глава Холодногорской районной администрации Харькова Максим Мусеев, которого подозревали в государственной измене, 8 октября на своей странице в Instagram опубликовал видео поездки по Харькову за рулем автомобиля.
По информации местного издания Newsroom, бывший чиновник сначала проехал по площади Конституции, а после – мимо горсовета.
Официальных комментариев бывший глава Холодногорской райадминистрации Харькова пока не давал.
Журналисты издания сообщили, что он прибыл в город 7 октября, однако на их телефонные звонки не отвечает.
28 сентября Харьковский апелляционный суд подтвердил отмену подозрения в государственной измене для Мусеева. После чего экс-глава Холодногорской РГА заявил о скором возвращении в Харьков.
Мусеев подтвердил, что речь идет о нем. По его мнению, правоохранительные органы "отрабатывают политический заказ по устранению оппонентов".
СМИ писали, что глава райадминистрации еще в сентябре выехал в Россию и что у него есть российский паспорт.
12 октября мэр Харькова Геннадий Кернес отстранил Мусеева от должности на время проведения следственных действий, но заявил, что не верит в его измену.
26 декабря Кернес сообщил, что уволил Мусеева с должности главы Холодногорской райадминистрации Харькова.