В Харькове во время получения взятки задержали директора департамента ОГА – НАБУ

Задержанный чиновник Харьковской ОГА требовал от частного предпринимателя 13,2 млн грн, сообщает пресс-служба НАБУ.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении Фото: НАБУ / Facebook

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины во время получения взятки задержали директора одного из департаментов Харьковской облгосадминистрации. Об этом 4 августа в Facebook сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным ведомства, чиновник требовал от частного предпринимателя 13,2 млн грн, в обмен на которые обещал решить вопрос с подключением электроустановок его компании к электрическим сетям.

"Стоимость своих "услуг" чиновник определил в 2200 грн за подключение каждого киловатта мощности", – уточнили в НАБУ.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.