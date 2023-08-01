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ОБЩЕСТВО

МВД Украины отменило ограничение на количество попыток сдать вождение при получении прав

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В МВД считают, что принятые изменения снизят моральное давление и коррупционные риски
В МВД считают, что принятые изменения снизят моральное давление и коррупционные риски
Фото: Головний сервісний центр МВС / Facebook

Министерство внутренних дел Украины c 1 августа внесло изменения в порядок приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

В частности, отменено правило трех попыток для сдачи практического экзамена. Это должно "снизить моральный барьер для кандидатов, минимизировать потенциальный коррупционный риск и утвердить ориентированность на объективную оценку способностей кандидата для управления транспортным средством", заявил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

Также обновлены сроки повторной сдачи экзаменов. В случае если человек не сдал теоретический или практический экзамен, то следующий назначается не ранее, чем через 10 календарных дней. Также предоставляется неограниченное количество попыток для сдачи практического экзамена в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки, говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/hsc.gov.ua/posts/pfbid02M4Vz8M6acUsqLwgkDVorTDa9zcVGGmtvW7YDu7XYq7wf1kKtwwKstsUnZUvAYw2il

Контекст:

C 26 сентября сервисные центры МВД изменили порядок получения и замены водительского удостоверения. Теперь нет разницы, куда обратиться, чтобы восстановить документы, сдать экзамены или обменять водительские права. Это можно сделать где угодно, независимо от места регистрации.

Теги: МВД, экзамен, водительские права
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