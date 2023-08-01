МВД Украины отменило ограничение на количество попыток сдать вождение при получении прав

В частности, отменено правило трех попыток для сдачи практического экзамена. Это должно "снизить моральный барьер для кандидатов, минимизировать потенциальный коррупционный риск и утвердить ориентированность на объективную оценку способностей кандидата для управления транспортным средством", заявил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

Также обновлены сроки повторной сдачи экзаменов. В случае если человек не сдал теоретический или практический экзамен, то следующий назначается не ранее, чем через 10 календарных дней. Также предоставляется неограниченное количество попыток для сдачи практического экзамена в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки, говорится в сообщении.