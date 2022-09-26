В Украине изменили правила выдачи водительских удостоверений

"Теперь нет разницы куда обратиться, чтобы восстановить документы, сдать экзамены или обменять водительские права. Это можно сделать где угодно, независимо от места вашей регистрации. Кроме того, граждане, переехавшие временно жить в другое место, могут получить водительское удостоверение или сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД, независимо от того, в каком подразделении сдан теоретический (практический) экзамен", – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что лица, у которых истек срок лишения права управления, могут получить свое удостоверение водителя и сдать экзамены в удобном для них центре МВД.