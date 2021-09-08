Мы не знаем, сколько детей реально учится в школе – образовательный омбудсмен Украины

Горбачев: Я не могу открыть какой-то ресурс и посмотреть, а сколько в Украине сейчас третьих классов общеобразовательной школы Фото: Sergii Gorbachov / Facebook

"Простой пример: мы получили информацию от областных департаментов образования по школьным туалетам. Там был вопрос о количестве учебных заведений – надо же понимать, какая часть представлена в учете. Так вот, эта информация совершенно не стыкуется с имеющейся в Единой государственной базе образования", – отметил он.

Горбачев подчеркнул, что Украине не хватает образовательной статистики.

"Я, например, не могу открыть какой-то ресурс и посмотреть, сколько в Украине сейчас третьих классов общеобразовательной школы. Нет такой статистики. Мы даже не знаем иногда, сколько детей реально учится в школе. А это очень большая база для злоупотреблений. Потому что если детей в школе мало, должно быть соответствующее финансирование. И начинаются иногда приписки", – заявил омбудсмен.

По его словам, в Единой государственной электронной базе образования указано около 16 тысяч. школ. В сводных данных областных департаментов – около 10 тысяч школ.

"А где еще школы? Хорошо, две области еще не дали данные. Пусть будет 11 тысяч. А куда еще несколько тысяч школ делись? Только что появились свежие данные Минфина по финансированию общего среднего образования. И там указано количество школ – 13 458", – рассказал Горбачев.

Он назвал это одним из многих примеров того, насколько нам нужно обратить внимание на статистику по образованию.