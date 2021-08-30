В Минздраве Украины сообщили, стоит ли в этом году проводить школьные линейки

"Торжества и линейки в честь 1 сентября для учебных заведений не являются обязательными. Решение проводить праздничные мероприятия или нет (и в каком формате) остается за администрацией школы", – говорится в сообщении.
Если все же школа решила провести праздничную линейку, то Минздрав рекомендует:
При выборе альтернативного формата проведения первого звонка, который не предусматривает скопления детей, рекомендуется:
Министр образования и науки Сергей Шкарлет говорил 15 августа, что новый учебный год в школах Украины 1 сентября начнется в полноформатном режиме. Дистанционный или смешанный формат обучения возможен, если будет "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности.
В Украине адаптивный карантин действовал до 31 августа, Кабмин продлил его до 1 октября. С 17 июня Кабинет Министров установил в Украине "зеленый" уровень эпидемической опасности. Об этом говорится в постановлении правительства №611, опубликованном на сайте Кабмина.