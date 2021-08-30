В Минздраве Украины сообщили, стоит ли в этом году проводить школьные линейки

Линейки в этом году не обязательны Фото: depositphotos.com

"Торжества и линейки в честь 1 сентября для учебных заведений не являются обязательными. Решение проводить праздничные мероприятия или нет (и в каком формате) остается за администрацией школы", – говорится в сообщении.

Если все же школа решила провести праздничную линейку, то Минздрав рекомендует:

организовать торжество под открытым небом (во дворе школы или спортивной площадке);

не смешивать детей разных возрастных групп/классов;

избегать образования толпы;

следить за соблюдением физического дистанцирования – 1,5 м;

воздержаться от организации массовых мероприятий и приглашения развлекательных коллективов, которые не являются сотрудниками школы;

максимально сократить время проведения мероприятия.

При выборе альтернативного формата проведения первого звонка, который не предусматривает скопления детей, рекомендуется:

организовать празднование в пределах каждого класса отдельно;

вместо активности в помещении выбрать вариант празднования под открытым небом;

организовать День знаний в интерактивной форме.