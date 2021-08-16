В Минобразования опровергли сообщения об отмене учебного процесса с 1 сентября

"Информация в социальных сетях об отмене образовательного процесса в учебных заведениях с 1 сентября является недостоверной", – говорится в сообщении.

Учебный процесс будет проходить при любом уровне эпидемической опасности, подчеркивал глава Минобразования Сергей Шкарлет 15 августа. Он говорил, что в случае, если в регионе будет "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности, учебные учреждения могут перейти на смешанный или дистанционный форматы работы и дети продолжат учиться.

Контекст:

Кабинет Министров 16 июня продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа и установил с 17 июня "зеленый" уровень эпидемической опасности. Об этом говорится в постановлении правительства №611, опубликованном на сайте Кабмина.

Согласно этому документу, запрещается пребывание лиц в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

В конце июля в Минздраве назвали условие для работы учебных заведений при ужесточении карантина. Так, в случае выхода региона из "зеленой" зоны, то есть попадания в "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности, чтобы учреждение продолжило работу, ему нужно иметь не менее 80% полностью вакцинированных от COVID-19 работников.

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев заявил, что руководитель учебного заведения не имеет права ограничивать доступ к работе в школе учителя, который не привился от COVID-19.

Шкарлет 10 августа заявил, что в Украине для педагогов не будет принудительной вакцинации против коронавируса. В то же время он отметил, что нужно поощрять иммунизацию от COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркивал министр здравоохранения Виктор Ляшко 5 августа.

К 16 августа в стране подтвердили 2,26 млн случаев COVID-19, умерло почти 53,3 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.