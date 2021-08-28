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С этого года в Украине будут выдавать электронные свидетельства о начальном образовании

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По желанию родителей школа выдаст и бумажную копию электронного свидетельства, обещали в министерстве
По желанию родителей школа выдаст и бумажную копию электронного свидетельства, обещали в министерстве
Фото: depositphotos.com

Министерство образования и науки ввело электронные свидетельства о начальном образовании. Соответствующий приказ МОН вступает в силу 1 сентября 2021 года, сообщает пресс-служба министерства.

"Для свидетельств о начальном образовании введена новая процедура их заказа, изготовления и получения. Весь процесс заказа, изготовления и учета свидетельств о начальном образовании будет осуществляться в электронной форме", – говорится в сообщении.

В МОН перечислили преимущества электронных свидетельств. Благодаря им можно будет:

  • обеспечить изготовление и выдачу свидетельств (их бумажных копий) в кратчайшие сроки;
  • избежать изготовления дубликатов утраченных документов об образовании;
  • быстро исправить обнаруженную ошибку в свидетельстве;
  • обеспечить дальнейшую цифровизацию сферы образования и уменьшить затраты на изготовление документов об образовании;
  • уменьшить бюрократизацию системы управления образованием.

Кроме того, такие свидетельства учитывают потребности учащихся с нарушением зрения. Но по желанию родителей таких учеников может быть изготовлена и бумажная копия электронного свидетельства с использованием шрифта Брайля.

По желанию родителей школа будет выдавать им бумажную копию электронного свидетельства, заверенную подписью директора школы и печатью в течение пяти дней после их обращения. Если родители потеряют бумажную копию свидетельства, они могут обратиться в школу для повторного получения документа.

Оригинал электронного свидетельства о начальном образовании будет храниться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО) в Реестре документов об образовании.

Результаты годового оценивания и государственной итоговой аттестации учеников будут отображаться в свидетельстве достижений, добавили в ведомстве.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщал 15 августа, что новый учебный год в школах Украины 1 сентября начнется в полноформатном режиме.

Контекст:

В прошлом году на презентации новых сервисов и цифровых услуг Diia Summit Зеленский сказал, что в 2021 году в Украине начнется реализация режима paperless. То есть в Украине госорганы не будут требовать "никаких справок, выписок или других бесконечных бумажек".

15 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об особенностях предоставления электронных публичных услуг (о режиме "без бумаг", paperless), 6 августа президент его подписалЗакон вступит в силу через три месяца с момента опубликования.

В электронном сервисе государственных услуг "Дія" доступны 50 электронных услуг. В апреле прошлого года в приложении появились цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний паспорта в виде ID-карты). В октябре приложение получило обновление – кроме прочего, в нем теперь есть свидетельство о рождении ребенка и возможность уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения.

Кабмин Украины намерен ввести также электронные студенческие и ученические билеты.

Теги: Министерство образования, учебный год, документы, школы
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