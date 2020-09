"Мы здесь похожи на казака и москаля с картины "Переяславская рада". Портреты Жадана и Чупахина разместили на почтовых марках

Украинского писателя и музыканта Сергея Жадана и джазового пианиста и композитора Фиму Чупахина, который сейчас живет в Нью-Йорке (США), связывают несколько совместных творческих проектов.

Портрет украинского писателя и музыканта, уроженца Луганской области Сергея Жадана разместили на почтовых марках. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Его портрет на марке разместили вместе с изображением известного джазового пианиста и композитора Фимы Чупахина.

"А еще нас с маэстро Фимой Чупахиным поместили на почтовые марки. Мы здесь похожи на казака и москаля с картины "Переяславская рада", – написал Жадан.

Украинский писатель, поэт, переводчик, сценарист и музыкант Жадан родился в 1974 году в Луганской области. Свой первый поэтический сборник издал в 1995 году, в настоящее время он является автором около 30 изданных книг.

В 2017 году стал лауреатом премии имени Василия Стуса – был награжден "за особый вклад в украинскую культуру и стойкую гражданскую позицию".

В 2019 году американский журнал The New York Times включил сборник стихотворений Жадана "То, чем мы живем, ради чего умираем" в ежегодный список рекомендованных книг The New York Times Book Review.

Чупахин является соучредителем и участником джазового коллектива Acoustic Quartet, сотрудничал с украинскими исполнителями Сергеем Бабкиным, Джамалой, SunSay и другими. Написал музыку к фильму "Дикое поле" по роману Жадана. В 2018 году пианист вместе с Жаданом основали проект Zhadan&Fima. Сейчас живет в Нью-Йорке (США), пишет 112.ua.