На границе с РФ задержали россиянина, просившего убежище в Украине

Россиянин сообщил, что в РФ его преследуют за политические и религиозные взгляды.

27 июля недалеко от пункта пропуска "Юнаковка" в Сумской области украинские пограничники обнаружили 45-летнего гражданина России. Мужчина пешком незаконно пересек границу с территории РФ в Украину, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Россиянин обратился к сотрудникам ГПСУ с просьбой признать его нуждающимся в дополнительной защите как беженца. Он сообщил, что в России его преследуют за политические и религиозные взгляды, а потому он не мог там больше оставаться.

После проведения определенных в таких случаях законодательством мер гражданина России направили в органы Государственной миграционной службы Украины.

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