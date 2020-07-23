Иногда хочется, чтобы Украина предоставила убежище адекватным россиянам, а остальная Россия провалилась в ад к своему любимому Сталину

Российский суд приговорил правозащитника и историка Юрия Дмитриева к трем с половиной годам лишения свободы. Хорошая новость в этом лишь одна – этот достойный человек осенью уже будет на свободе.

Плохих больше: Юрия Алексеевича таскают по тюрьмам и судам уже не первый год, испортив жизнь не только ему, но и его семье, а также приемной дочери, из-за чьих фотографий и начался этот бесконечный кафкианский процесс.

И дело тут вовсе не в надуманных обвинениях, а в том, что человека стараются замарать, унизить, растоптать. Именно так поступает путинская карательная система со всеми теми, кто ей неугоден.

Дмитриев не выступал открыто против существующего режима в России, он лишь обнаружил и рассказал о массовых захоронениях расстрелянных людей под Сандармохом времен сталинских репрессий 30-х годов прошлого столетия. Казалось бы, как историк, докапывающийся до правды событий почти 100-летней давности, может стать врагом нынешнего российского государства?

Оказывается, может, потому что у этого монстра свой взгляд на историю, в котором репрессии были не такими уж и массовыми, Сталин не таким уж и кровавым, а НКВД вообще – бравые ребята, честно выполнявшие свой долг. Иногда мне хочется, чтобы Украина предоставила политическое убежище всем адекватным россиянам, а остальная Россия провалилась в ад к своему любимому Сталину и горела там уже вместе.

Источник: Олег Сенцов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора