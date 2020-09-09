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На Kyiv Smart City Forum выступят эксперты из самых технологичных стран мира

Спикеры Kyiv Smart City Forum расскажут, в частности, о путях развития концепции smart-города в условиях пандемии коронавируса.

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Нидерландский урбанист Том ван Арман расскажет, как безопасно собирать и делиться информацией с общественностью в реальном времени
Нидерландский урбанист Том ван Арман расскажет, как безопасно собирать и делиться информацией с общественностью в реальном времени
Фото предоставлено организаторами Kyiv Smart City Forum

Эксперты из самых развитых стран мира поделятся опытом внедрения smart-технологий на V международном онлайн-форуме Kyiv Smart City 2020, который пройдет в Киеве 8 октября. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили организаторы форума.

В частности, спикером от Сингапура будет Чарльз Рид Андерсон, основатель CRA & Associates (IoT & Smart Cities), член консультативного совета Go Smart (глобальная организация smart-городов), старший советник IoT, McKinsey & Company.

"К нему обращаются политические институты со всего мира, ведь Чарльз обладает уникальным талантом предчувствия рыночных изменений и является одним из ведущих новаторов в сфере технологических решений самого умного города планеты. "Умная нация" – это национальная программа Сингапура, в рамках которой и государство, и бизнес, и гражданское общество разрабатывают и внедряют высокотехнологичные процессы для повышения качества жизни. На Kyiv Smart City Forum Чарльз Рид Андерсон поделится своим опытом определения ключевых драйверов на современном рынке, которые способны не только возобновить реализацию smart-инициатив, но и ускорить темпы городских изменений в условиях COVID-19", – отмечают организаторы.

О путях развития smart-города в условиях пандемии на примере Амстердама расскажет нидерландский архитектор и урбанист Том ван Арман, основатель и директор дизайнерского агентства разумных городов TAPP. На примере столицы Нидерландов спикер продемонстрирует, как технология компьютерного видения (создание машин для выявления и определения объектов) помогает безопасно собирать, обрабатывать, хранить и делиться информацией с общественностью в реальном времени. Такие оперативно собранные данные помогают при принятии решений, направленных на поддержку "пространственного здоровья" парков, площадей, набережных зон и других городских пространств.

О реализации концепции "умного города" в Валенсии расскажет Рамон Ферри Торно – руководитель местного подразделения smart-city.

"В "умных городах" существует система, где между собой связаны люди, общество, информация и коммуникационные технологии. Такие города создают технологическую платформу, которая позволяет жителям, предприятиям и власти работать и управлять городом вместе. Вслед за мегаполисами такие системы активно внедряют и небольшие города. В Испании один из таких – это Валенсия", – поясняют организаторы форума.

Хедлайнером Kyiv Smart City Forum 2020 станет американская предпринимательница, инвестор, основательница и генеральный директор Zuckerberg Media Рэнди Цукерберг (сестра основателя Facebook Марка Цукерберга).

Kyiv Smart City Forum – одно из главных событий Восточной Европы, посвященных популяризации smart-city-технологий. Впервые в Украине такой масштабный форум пройдет на одной платформе в режиме реального времени.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте форума.

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Теги: Киев, Украина, технологии, предприниматели, инновации, Kyiv Smart City Forum 2020, Рэнди Цукерберг
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