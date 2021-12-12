На международный форум в Одессе снова соберутся виноделы и виноградари

В 2021 году форум проходил первый раз Фото: Odessa Wine Week / Facebook

"Мероприятие объединит усилия украинского винодельческого сообщества, направленные на развитие винного рынка Украины, этногастрономического туризма, популяризацию и продвижение бренда "украинское вино" и интеграцию Украины в мировое винное сообщество", – говорится в сообщении.

По словам заведующей кафедрой технологии вина и сенсорного анализа Одесской национальной академии пищевых технологий Оксаны Ткаченко, в Одессе ожидают приезда представителей отрасли из ряда стран, в том числе из Узбекистана, Грузии и Армении. Им намерены показать украинские винодельни.

В 2021 году Odessa Wine Week прошел впервые, в нем приняли участие спикеры и эксперты из 18 стран. Украина была представлена 305 образцами напитков из 65 виноделен.

"В 2022 году у нас появляется креативный конкурс на лучшую этикетку. У нас будет парусная регата, специальная программа "Женщины в виноделии", вечерние перформансы, музыкально-художественные, выставки, биеннале – все, что можно показать в культуре пития, обратить внимание на вино как на часть культурного кода страны", – объяснил организатор форума Белла Ханамерян.

Odessa Wine Week запланирован на 25–29 мая.

Директор департамента аграрного развития Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Виштак рассказал, что в рамках поддержки садоводства, виноградарства и хмелеводства в 2021 году уже направлено 450 млн грн компенсации.