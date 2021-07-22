На ремонт второй части пирса в Мариуполе "Метинвест" направил более 13 млн грн

"Вторая часть отзеркалит первую – здесь тоже укрепляют основание, уложат террасную доску, смонтируют перила. В начале пирса обустроят зону для отдыха – плитку, уличную мебель и беседки. Дизайн этой части пирса будет соответствовать уже отремонтированной, вместе они составят единый ансамбль. В нашем городе появится еще одно прекрасное место, где смогут отдыхать мариупольцы", – рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Он вместе с генеральным директором группы "Метинвест" Юрием Рыженковым проинспектировал ход работ, сообщило агентство. Сейчас продолжается обшивка горячекатаными листами основания пирса по бокам, начались работы по восстановлению подпорной стенки со стороны зоны отдыха – специалисты вываривают каркас, устанавливают опалубку и бетонируют стенку.

"Металлурги изготовили и уже доставили 46,5 тонны горяче- и холоднокатаных листов, предварительная порезка которых в размер произведена в цехе подготовки ремонтов нашего предприятия, – рассказал и.о. генерального директора "Метинвест-Промсервиса" Андрей Жук. – Бетонные работы на основании правой стороны пирса выполнены на сто процентов, залито порядка 350 кубометров раствора. Все идет четко по графику".

После восстановления основания пирса установят новое ограждение с вмонтированными LED-светильниками, скамейки и урны. Генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков добавил, что группа "Метинвест" продолжит инвестировать в социальную сферу Мариуполя.

"Чтобы в городе было высшее образование европейского уровня, мы строим "Метинвест Политехнику". Чтобы появилось доступное жилье – помогаем возводить первый в Украине дом из стали. Чтобы были комфортные зоны отдыха для людей разных возрастов и предпочтений – выступаем партнером в благоустройстве парковых зон и набережной", – перечислил он актуальные проекты.