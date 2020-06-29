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Мариуполь затопило после ливня. Фото

В Мариуполе Донецкой области днем 29 июня прошел сильный ливень.

Как сообщает мариупольское издание MNews, некоторые улицы в городе затопило. Так, издание опубликовало фотографию автобуса и легкового автомобиля, которые застряли у Ильичевского рынка: легковая машина почти полностью покрыта водой. Фото: mariupolnews.com.ua



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