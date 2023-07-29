На Закарпатье возобновили движение машин через реку Тересва, где упал мост

Отмечается что по состоянию на 20.00 28 июля вблизи поселка Тересва завершили работы по обустройству двух временных автомобильных переправ через реку Тересва.

Движение грузового (до 20 тонн) и легкового транспорта – восстановлено.

Контекст:

Мост через реку Тересва обвалился 24 июля. Изначально было известно о трех пострадавших, позже число выросло до пяти.

По данным "Укравтодора", обвалившийся мост был в аварийном состоянии с 2018 года и обрушился во время движения грузовика, в семь раз превышающего допустимый вес.