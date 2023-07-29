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На Закарпатье возобновили движение машин через реку Тересва, где упал мост

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Спасатели и дорожники обустроили две временные автомобильные переправы через реку Тересва
Спасатели и дорожники обустроили две временные автомобильные переправы через реку Тересва
Фото: ДСНС України / Facebook

Спасатели совместно с дорожниками восстановили движение грузового и легкового транспорта через реку Тересва в Закарпатской области по дороге Н-09. Об этом сообщила 28 июля в Facebook Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается что по состоянию на 20.00 28 июля вблизи поселка Тересва завершили работы по обустройству двух временных автомобильных переправ через реку Тересва.

Движение грузового (до 20 тонн) и легкового транспорта – восстановлено.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid036GemYzZDe3AvSjnFvW3A8JKjFohwPM8Bgixpet8MBTuiJ9CRTq1RE1aVppTh3FD4l

Контекст:

Мост через реку Тересва обвалился 24 июля. Изначально было известно о трех пострадавших, позже число выросло до пяти.

По данным "Укравтодора", обвалившийся мост был в аварийном состоянии с 2018 года и обрушился во время движения грузовика, в семь раз превышающего допустимый вес.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: транспорт, Закарпатье, авария, переправа, спасатели, обвал, мост, дороги
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