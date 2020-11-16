Нацбанк Украины упростил процедуру получения пенсий через почтовых операторов

Национальный банк Украины упростил процедуру идентификации получателей пенсий и других социальных выплат. Это позволит операторам почтовой связи обеспечивать выплаты при отсутствии автоматизации в их отделениях, сообщили в пресс-службе регулятора.

Национальный банк Украины упростил для операторов почтовой связи процедуру идентификации и верификации получателей пенсий, пособий, субсидий и других выплат населению. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба НБУ.

"Это решение позволит операторам почтовой связи бесперебойно обеспечивать выплаты пенсий и денежной помощи при отсутствии автоматизации в их отделениях. В то же время украинские пенсионеры и другие получатели денежной помощи не почувствуют никаких неудобств во время идентификации и верификации", – сказано в сообщении.

Сотрудник почтового оператора во время выплаты на сумму от 5 тыс. до 30 тыс. грн для идентификации и верификации должен только сверить идентификационные данные клиента с указанными данными в выплатных документах или бланках почтовых переводов.

"После сверки и клиент, и представитель почтового оператора ставят подписи в выплатных документах. Документы должны быть оформлены надлежащим образом и храниться в течение сроков, определенных законом о финансовом мониторинге", – уточнили в НБУ.

Изменения вступили в силу 14 ноября 2020 года.