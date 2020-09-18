Национальная ассоциация адвокатов: В прошлом году два адвоката были убиты, на трех – совершены покушения

Всего за 2019 год региональные советы адвокатов зафиксировали больше 3,5 тыс. случаев нарушения прав адвокатов, сообщила председатель Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова.

Лидия Изовитова: В Совет адвокатов Украины, как в вышестоящий орган адвокатского самоуправления, обратились 106 адвокатов по факту нарушения их профессиональных прав Фото: пресс-служба НААУ

За прошлый год региональные советы адвокатов зафиксировали 3523 нарушения прав адвокатов, сообщила на международной дискуссии "Правовое регулирование независимой профессиональной деятельности адвоката в Украине" председатель Совета адвокатов Украины (САУ) Лидия Изовитова, пишет агентство "Українські новини".

"Только вдумайтесь в эту цифру! В Совет адвокатов Украины, как в вышестоящий орган адвокатского самоуправления, обратились 106 адвокатов по факту нарушения их профессиональных прав. Два адвоката в прошлом году были убиты, на трех адвокатов в прошлом году были совершены покушения на убийство", – рассказала она.

По данным Изовитовой, в 2020 году ситуация не улучшилась. Самым частым нарушением она назвала отказ от предоставления информации в ответ на адвокатский запрос, в Киевской области в этом году не получили необходимую информацию 92 адвоката, в Киеве – 82, по всей Украине – 313.

В 2020 году САУ принял девять решений о нарушениях прав адвокатов со стороны правоохранительных органов.

"Большинство этих решений предполагает обращение к международным организациям, поскольку касается вопиющих нарушений прав защитников. НААУ отмечает, что недавно Высший антикоррупционный суд стал площадкой для дискриминации адвокатов и их клиентов, фактически судьи ВАКС относятся к адвокатам, как к некоторому препятствию для принятия нужных решений. Также пренебрежительное отношение к адвокатам демонстрирует и председатель Верховного Суда Валентина Данишевская", – сообщает агентство.