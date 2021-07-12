Нацкомиссия опубликовала советы для тех, кто будет сдавать экзамен по украинскому языку для получения гражданства

Участникам рекомендуют ознакомиться с программой экзамена и примерами заданий, они опубликованы на сайте Нацкомиссии.

"Экзамен на уровень владения государственным языком для получения гражданства Украины – это возможность для иностранцев и лиц без гражданства получить юридическое подтверждение владения украинским языком. Этот уровень владения украинским языком предполагает, что претендент умеет распознавать и использовать грамматически правильные языковые формы для выражения собственных намерений в рамках ежедневных коммуникативных потребностей", – отметили в комиссии.

Экзамен состоит из четырех частей: слушание, чтение, письмо и говорение. Все четыре части экзамена равновесные, результат за каждую составит 25% от общего количества баллов.

"Чтобы подтвердить уровень владения государственным языком, необходимый для получения гражданства Украины, нужно получить общий результат 50% + 1 балл", – сообщили в Нацкомиссии.

Всего участникам экзамена придется выполнить 48 заданий.