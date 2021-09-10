Нацполиция Украины получила от ЕС автомобили и оборудование стоимостью €3,4 млн

Украина получила 18 патрульных автомобилей, 40 автомобилей для подразделений обеспечения общественной безопасности и порядка, девять дефибрилляторов, современные серверы и системы хранения данных, а также костюм взрывотехника и сопутствующее оборудование.

"За каждым автомобилем, доспехами я вижу спасенные жизни и повышенный уровень безопасности украинцев. Это конкретный предметный вклад ЕС в безопасность Украины. Евросоюз предоставляет модели построения правопорядка в современной Украине, и те из них, которые работают, мы будем использовать", – заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Он добавил, что речь идет о скандинавской модели построения правопорядка на общественных мероприятиях.