Наибольшим доверием у украинцев пользуются ВСУ – опрос

ВСУ доверяют 66% опрошенных, не доверяют – 29%. Как отмечают социологи, армия – единственный институт в Украине с положительным балансом доверия граждан. Причем доверие украинцев к ВСУ растет.

38% респондентов доверяют патрульной полиции (55% не доверяют), 37% – доверяют украинским СМИ (58% – нет), 30% – доверяют СНБО (53% – не доверяют).

Офису президента Украины доверяют 25% граждан (71% – нет), а партии "Слуга народа" – 20% доверяют (75% – не доверяют).

Другие органы власти расположились следующим образом:

Антикоррупционный суд – 21% доверяют и 78% не доверяют;

Кабинет Министров – 17% и 77% соответственно;

суды – 16% и 76%;

Верховная Рада – 14% и 83%;

антикоррупционные органы (НАБУ, САП) – 13% и 74%.

Опрос проводился с 28 ноября по 10 декабря среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.