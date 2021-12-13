Наибольшим доверием у украинцев пользуются ВСУ – опрос

ВСУ доверяют 66% опрошенных, не доверяют – 29%. Как отмечают социологи, армия – единственный институт в Украине с положительным балансом доверия граждан. Причем доверие украинцев к ВСУ растет.
38% респондентов доверяют патрульной полиции (55% не доверяют), 37% – доверяют украинским СМИ (58% – нет), 30% – доверяют СНБО (53% – не доверяют).
Офису президента Украины доверяют 25% граждан (71% – нет), а партии "Слуга народа" – 20% доверяют (75% – не доверяют).
Другие органы власти расположились следующим образом:
Опрос проводился с 28 ноября по 10 декабря среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.