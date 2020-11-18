Найденные в школе в Харькове колбы с боевым отравляющим веществом оказались муляжом – ГСЧС

Помощник начальника управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин сообщил, что в школе в Харькове на месте находки двух подозрительных колб опасных веществ не выявили.

Колбы с якобы боевым отравляющим веществом, которые 16 ноября были обнаружены в харьковской школе №30, оказались муляжом. Об этом говорится в сюжете ТСН, показанном 18 ноября.

Помощник начальника управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Харьковской области Игорь Лупандин объяснил, что там была "имитация какого-то вещества, которая была когда-то в макетах во время проведения некоторых учебных занятий".

По его словам, место, где нашли колбы, исследовали специалисты отделения радиационно-химической защиты.

"Был проведен замер воздуха. Никаких опасных химических веществ не было найдено", – объяснил Лупандин.

Две запаянные колбы с зеленым порошкообразным веществом обнаружили в старом дымоходе школы. У одной колбы была маркировка "адамсит" – это вещество, которое относится к группе боевых отравляющих веществ. Из здания эвакуировали около 400 человек, находки забрали специалисты ГСЧС. В полиции говорили, что изъятое вещество будет уничтожено.