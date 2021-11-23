"Называла чуркой, черной обезьяной". Суд оштрафовал львовянку за оскорбления иммигрантки из Ливии

Как сообщается в материалах дела, уроженка Ливии Ясмен Аджаж, проживающая вместе с мужем и ребенком, имеет право на постоянное проживание в Украине. Семья несколько лет арендует квартиру во Львове.

В начале года ливийка подала иск в суд на соседку Веру Гук за унижение чести и достоинства.

Как выяснилось, львовянка называла соседку "черной обезьяной", "чуркой", громко стучала ей в дверь и толкала коляску с ее ребенком. Также она якобы обзывала соседку в присутствии детей на детской площадке возле дома, после чего дети начали повторять обидные слова в адрес иностранки.

Истица отметила, что после перенесенных унижений и оскорблений она пережила сильные эмоциональные страдания, психические потрясения и вынуждена была обратиться за медицинской помощью к неврологу и психиатру.

Ливийка оценила ущерб от действий львовянки в 150 тыс. грн.

Ответчица Вера Гук ни на одно из судебных заседаний не пришла. Ее представитель заявил, что высказывания женщины не носили дискриминационного характера, "поскольку выражались ею для словесного сравнения шума, который систематически доносится из квартиры истицы, с громкостью шума, издаваемого обезьянами, когда они прыгают по клетке".

Высказывания "черная обезьяна" и "чурка" адвокат ответчицы назвал оценочными.

Рассматривавший дело судья Григорий Жовнир удовлетворил иск гражданки Ливии частично и взыскал с ответчицы 40 тыс. грн моральной компенсации.