Неадекватный водитель пытался прорваться в Крым и разбил на КПВВ свой внедорожник – Госпогранслужба Украины

Пограничники Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины принудительно остановили следовавший в оккупированный Россией Крым автомобиль, водитель которого пытался избежать прохождения контроля.

11 января на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" в Херсонской области была пресечена попытка прорыва автомобиля на территорию временно оккупированного Россией Крыма. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Пограничники Херсонского отряда принудительно остановили транспортное средство, водитель которого пытался избежать прохождения контроля.

"Водитель внедорожника Nissan X-Trail, житель Запорожья после въезда в КПВВ закрылся в автомобиле. Он не давал возможности осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля отправился на выезд. На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств – боллард. После этого пограничники достали запорожца из салона иномарки и задержали его", – говорится в сообщении.

Как отмечают в Госпогранслужбе, 29-летний нарушитель вел себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал правоохранителям.

За нарушение режимных правил на КПВВ, а также за неповиновение законному распоряжению военнослужащих Госпогранслужбы водителя привлекли к административной ответственности. Задержанного и его автомобиль передали представителям Национальной полиции.

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Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.