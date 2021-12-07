Нужна пересадка печени. Семья пятимесячного Виталия Головченко из Львовской области просит о помощи

Как сообщается на странице сбора средств в Facebook, у ребенка диагностировали атрезию желчных протоков, ему нужно провести трансплантацию печени в бельгийской клинике "Сент-Люк".
На операцию до 30 декабря необходимо собрать €150 тыс., по состоянию на 7 декабря собрали €74 129, осталось собрать €75 861.
Портал "Твоє місто" написал, что в два месяца ребенку уже провели операцию, но она была неудачной и трансплантация является его единственным шансом, так как уже начался цирроз печени.
Реквизиты для помощи Виталию Головченко:
Реквизиты в Бельгии:
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Назначение: Vitaliy.