Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

"Нужно приглашение". Глава УГКЦ назвал три условия приезда папы римского в Украину

По словам главы Украинской греко-католической церкви Святослава (Шевчука), папа римский Франциск обещал ему "очень серьезно" принять во внимание приглашение приехать в Украину.

Франциска избрали папой в 2013 году
Франциска избрали папой в 2013 году
Фото: ЕРА

Существует три условия для визита папы римского Франциска в Украину, рассказал глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) в интервью "Радіо Свобода", вышедшем в эфир 25 декабря. 

"Когда на наше рабочее пленарное заседание [во время визита в Ватикан летом 2019-го] пришел госсекретарь Ватикана Паролин, мы напрямую его спросили: что необходимо для того, чтобы папа мог приехать? Он сказал, что есть несколько условий. Первое – это приглашение католических церквей. Второе – это приглашение со стороны украинской государственной власти. Мы имеем нового президента. Я надеюсь, что он пригласит папу. Третье. Паролин говорил, что нужно, чтобы также и другие христианские церкви не возражали против того визита", – сообщил Святослав. 

Он отметил, что УГКЦ уже несколько раз приглашала Франциска приехать в Украину. "Он мне пообещал, что он это очень серьезно принял во внимание", – добавил Святослав. 

Папа римский презжал в Украину только раз. В 2002 году страну понтифик Иоанн Павел II посетил Львов и Киев.

Франциск был избран папой в 2013 году. 

Теги: Украина, папа римский, УГКЦ, Святослав Шевчук, визит
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  The Hardkiss выпустили ролик с песнями Helpless и "Щедрик". Видео
  The Hardkiss выпустили ролик с песнями Helpless и "Щедрик". Видео
Onuka выпустила альбом концерта с НАОНИ
Onuka выпустила альбом концерта с НАОНИ
"Он сказал, что в медовый месяц мы полетим втроем". Экс-невеста Козловского заявила, что он ей изменял
"Он сказал, что в медовый месяц мы полетим втроем". Экс-невеста Козловского заявила, что он ей изменял
Адель продемонстрировала постройневшую фигуру
Адель продемонстрировала постройневшую фигуру
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS