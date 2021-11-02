Одесский суд стал призером конкурса Совета Европы

Конкурс "Хрустальные весы правосудия" был основан в 2005 году Советом Европы Фото: sud.ua

По информации журналистов, Украина стала финалистом конкурса впервые. В тройке лидеров также министерство юстиции Франции и государственная судебная администрация Дании.

Глава Киевского райсуда Одессы Сергей Чванкин рассказал, что за три года в центре правосудия помощь получили около 6 тыс. человек.

"Данная украинская платформа – это новая модель коммуникации общества с судами, госорганами и теми, кто предоставляет правовую помощь. Уже в декабре мы вместе с министерством юстиции Франции и государственной судебной администрацией Дании будем представлять свой проект на пленарном заседании Европейской комиссии по эффективности правосудия (European Commission for the Efficiency of Justice, CEPEJ) во французском Страсбурге. Для Украины это важный шаг на пути к реформированию всей судебной системы", – сказал судья.

Фото: sud.ua