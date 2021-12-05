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Одесский тиктокер зачитал рэп, стоя на украинском флаге

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Видео одессит уже удалил
Видео одессит уже удалил
Скриншот: Хуевая Одесса / Telegram

В Одессе тиктокер Евгений Ткаленко зачитал рэп, во время которого топтался по украинскому флагу. Видео 3 декабря было обнародовано на его TikTok-канале, но вскоре автор его удалил. Сейчас ролик опубликован в Telegram-канале "Ху...вая Одесса".

На видео парень читал свой рэп и размахивал предметом, похожим на пистолет. В композиции "рэпера" звучала брань, но никаких высказываний об Украине не было.

Всего у тиктокера было три видео с украинским флагом. На двух других он танцует с девушкой, держа флаг в руках.

Пользователи соцсети теперь выражают свое недовольство действиями тиктокера.

"За надругательство над государственным флагом Украины уголовная ответственность! Видосик с извинениями не освободит от ответственности!" – отмечает пользователь nail_oliabond.

"Браво, ждем извинение", – написал VadymFriDay13.

Скриншот: 666.scumbag.666 / TikTok
Скриншот: 666.scumbag.666 / TikTok

Согласно ст. 338 Уголовного кодекса Украины, надругательство над государственными символами наказывается штрафом от 17 тыс. до 68 тыс. грн, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет.

Теги: Одесса, флаг, соцсети, блогеры, TikTok
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