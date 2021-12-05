Одесский тиктокер зачитал рэп, стоя на украинском флаге

На видео парень читал свой рэп и размахивал предметом, похожим на пистолет. В композиции "рэпера" звучала брань, но никаких высказываний об Украине не было.

Всего у тиктокера было три видео с украинским флагом. На двух других он танцует с девушкой, держа флаг в руках.

Пользователи соцсети теперь выражают свое недовольство действиями тиктокера.

"За надругательство над государственным флагом Украины уголовная ответственность! Видосик с извинениями не освободит от ответственности!" – отмечает пользователь nail_oliabond.

"Браво, ждем извинение", – написал VadymFriDay13.