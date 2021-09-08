В Мариуполе подросток поджег флаг Украины и выложил фото в Instagram. Его будут судить

Подросток, сжегший флаг, в тот же день извинился за свой поступок Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

Досудебное расследование установило, что 7 августа 2021 года несовершеннолетний житель Мариуполя нашел в кустах неподалеку от школы флаг Украины и поджег его. Он снял это на камеру мобильного телефона и выложил фото в соцсеть.

Его обвиняют в надругательстве над государственным символом (ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает штраф, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.

Скриншот: mariupolnews.com.ua

В полиции Мариуполя 9 августа сообщали, что обнаружив фото с горящим флагом, провели проверку и нашли подростка. Сам он заявлял, что нашел флаг возле спортивного поля и "решил сделать креативное фото", не задумываясь над своими действиями.

Местное издание "Мариупольские новости" писало, что фото подросток выложил в Instagram, но в тот же день опубликовал видео с извинениями за свой поступок. "Извиняюсь перед теми, кого обидел, выложив тот пост, когда я поджег украинский флаг. Я все осознал, такого больше не повторится", ‒ сказал он.