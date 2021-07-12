ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Охрана Atlas Weekend хотела вывести с концерта Меладзе украинца с флагом УПА. После этого его пригласили на "Бандерштат"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Кичко пригласили на фестиваль "Бандерштат", который пройдет 6 8 августа
Кичко пригласили на фестиваль "Бандерштат", который пройдет 6–8 августа
Cкриншот: ТСН / YouTube

Охрана музыкального фестиваля Atlas Weekend 8 июля пыталась вывести с концерта российского певца Валерия Меладзе мужчину, который пришел с флагом Украинской повстанческой армии. Об этом говорится в сюжете ТСН.

К зрителю, который просто стоял, завернувшись в знамя, подошли несколько охранников и попытались увести его. Они отказались от своих намерений после того, как журналистка ТСН несколько раз задала им вопрос: "А что не так с парнем?"

В сюжете отметили, что Меладзе не был запрещен въезд в Украину после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, однако певец никогда не высказывался по политическим вопросам.

Мужчина рассказал ТСН, что пришел на одиночный пикет, флаг УПА – это мирный протест против выступления российского певца.

"Возможно, я один тут такой. Наша власть не должна такого допускать", – отметил он.

ВИДЕО
Видео: NCY / YouTube

Активист Сергей Стерненко написал в Facebook, что приезд Меладзе в Киев – элемент гибридной войны, которую Украина проигрывает.

"Почувствуй себя чужим в своей стране. Этот парень пришел с одиночным пикетом на концерт россиянина Меладзе на Atlas Weekend в Киеве. Он не трогал никого. Просто стоял с красно-черным флагом", – отметил Стерненко.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/3054578901485105

Тарас Мортюк спросил у организаторов фестиваля в Facebook, почему они привезли в Украину певца из страны-агрессора и пытаются избавиться от украинца с флагом УПА.

"Мы выбираем и привозим на фестиваль только тех артистов, которые своими словами и действиями не нарушали законов Украины. Валерий Меладзе никогда публично не поддерживал аннексию Крыма или действия Российской Федерации в отношении Украины. С 2014 года этот исполнитель не выступал на территории аннексированного Крыма", – отметили они.

Организаторы фестиваля "Бандерштат" 12 июля сообщили в Facebook, что ищут украинца с красно-черным флагом, чтобы подарить ему абонемент.

"Хотим поблагодарить парня за его проукраинскую позицию и подарить трехдневный абонемент на "Бандерштат". Берите красно-черные и сине-желтые флаги и увидимся 68 августа в Луцке!" – написали в посте.

Адвокат Евгения Закревская сообщила, что с флагом был киевлянин Егор Кичко.

https://www.facebook.com/bandershtat/posts/1973944312776632

Контекст:

Меладзе приехал в Киев и 7 июля появился на съемках нового украинского вокального проекта "Поют все". Также шоумен 8 июля выступил на фестивале Atlas Weekend, который проходит на ВДНХ в Киеве.

Солисты ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины, заслуженный артист Украины Алексей Шпортько и его жена Анастасия Шпортько отказались от участия в шоу "Поют все" из-за участия в нем Меладзе.

Общественные организации заявили о бойкоте Atlas Weekend и призвали отменить выступление Меладзе, который является членом партии "Единая Россия", а также был замечен на частных выступлениях для семьи находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко. Тем не менее концерт отменен не был.

Теги: Россия, Украина, фестиваль, концерт, Валерий Меладзе, Сергей Стерненко, охранник, Atlas Weekend
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Солистка Kazka возмутилась, что ее слова в поддержку Melovin посчитали каминг-аутом
Солистка Kazka возмутилась, что ее слова в поддержку Melovin посчитали каминг-аутом
Ольга Куриленко ищет мужчину, чтобы снова стать матерью
Ольга Куриленко ищет мужчину, чтобы снова стать матерью
  "Бест бургеры евер". Рецепт идеальных бургеров от Клопотенко
  "Бест бургеры евер". Рецепт идеальных бургеров от Клопотенко
Польза тыквенного масла для здоровья
Польза тыквенного масла для здоровья
Рената Литвинова, вслед за Беллой Хадид, примерила нашумевшее платье с оголенной грудью
Рената Литвинова, вслед за Беллой Хадид, примерила нашумевшее платье с оголенной грудью
"И он мне рассказывает, что за ним бегали девчонки!" Мишина показала юношеское фото Эллерта
"И он мне рассказывает, что за ним бегали девчонки!" Мишина показала юношеское фото Эллерта
"Как приятно видеть ухоженную девушку", "А глаза печальные". Волочкова восхитила подписчиков новым образом
"Как приятно видеть ухоженную девушку", "А глаза печальные". Волочкова восхитила подписчиков новым образом
Принц Уильям: Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии
Принц Уильям: Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии
Российский автогонщик и его девушка заживо сгорели в авто после ДТП
Российский автогонщик и его девушка заживо сгорели в авто после ДТП
"Надежный тыл всегда с тобой". Жена Ямы позировала топлес на кухне
"Надежный тыл всегда с тобой". Жена Ямы позировала топлес на кухне
Блогер с увеличенными скулами Покрещук в лифе и мини-шортах станцевала перед камерой
Блогер с увеличенными скулами Покрещук в лифе и мини-шортах станцевала перед камерой
Гемоглобин. Что это и как он влияет на самочувствие
Гемоглобин. Что это и как он влияет на самочувствие
  "С того света вытащили уже не первый раз". Олег Меньшиков неделю провел в коме
  "С того света вытащили уже не первый раз". Олег Меньшиков неделю провел в коме
Фреймут рассказала, что попросила бы сделать нардепа Тищенко, если бы консультировала его по вопросам этикета
Фреймут рассказала, что попросила бы сделать нардепа Тищенко, если бы консультировала его по вопросам этикета
"Умерла, так умерла, хоронить, так с песней". Жена продюсера Никитина объявила о завершении карьеры певицы
"Умерла, так умерла, хоронить, так с песней". Жена продюсера Никитина объявила о завершении карьеры певицы
Борющийся с раком российский модельер Валентин Юдашкин переболел коронавирусом
Борющийся с раком российский модельер Валентин Юдашкин переболел коронавирусом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
Поплавский озвучил размер своей пенсии
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Как не накрашенная и без каблуков, то простая Галя с коромыслом". Maruv удивила фанатов сдержанным образом
"Как не накрашенная и без каблуков, то простая Галя с коромыслом". Maruv удивила фанатов сдержанным образом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS