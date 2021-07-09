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"Поклонник кровавого российского рубля". Солисты ансамбля ВСУ отказались участвовать в шоу "Поют все" из-за Меладзе

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Меладзе принял участие в двух концертах в Киеве
Меладзе принял участие в двух концертах в Киеве
Фото: atlasweekend

Солисты ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины, заслуженный артист Украины Алексей Шпортько и его жена Анастасия Шпортько отказались от участия в шоу "Поют все", которое снимает канал "Украина". Об этом певец 8 июля сообщил в Facebook.

Супруги Шпортько появились в двух выпусках и отказались от дальнейшего участия в проекте из-за участия в нем российского певца Валерия Меладзе. 

"После появления в проекте на канале "Украина" "Поют все" господина Меладзе, который не знает ответа на вопрос "Чей Крым", мы отказываемся от участия в этом шоу! Мы считаем недопустимым и аморальным приглашать в Украину предателей и поклонников кровавого российского рубля", – заявил Шпортько.

Он подчеркнул, что ему больно оттого, что таких людей во время войны с Россией пускают на территорию Украины. Солист ВСУ сказал, что он и его жена не хотят быть причастными к этому "московитскому действу", добавив, что с них хватит двух съемок, на которых Меладзе не было.

"Вы можете сказать, что мы остались без пиара и без эфиров на рейтинговом канале? Да, но мы остались с чистой совестью, а это намного дороже всяких там эфиров!" – подытожил Шпортько.

https://www.facebook.com/alexey.shportko/posts/5707416095998952

Контекст:

Меладзе приехал в Киев и 7 июля появился на съемках нового украинского вокального проекта "Поют все". Также шоумен 8 июля выступил на фестивале Atlas Weekend, который проходит на ВДНХ в Киеве.

Общественные организации заявили о бойкоте Atlas Weekend и призвали отменить выступление Меладзе, который является членом партии "Единая Россия", а также был замечен на частных выступлениях для семьи находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко. Тем не менее концерт отменен не был.

Теги: фестиваль, бойкот, концерт, Валерий Меладзе, ВСУ, шоу, певец
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