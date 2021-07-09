"Поклонник кровавого российского рубля". Солисты ансамбля ВСУ отказались участвовать в шоу "Поют все" из-за Меладзе

Супруги Шпортько появились в двух выпусках и отказались от дальнейшего участия в проекте из-за участия в нем российского певца Валерия Меладзе.

"После появления в проекте на канале "Украина" "Поют все" господина Меладзе, который не знает ответа на вопрос "Чей Крым", мы отказываемся от участия в этом шоу! Мы считаем недопустимым и аморальным приглашать в Украину предателей и поклонников кровавого российского рубля", – заявил Шпортько.

Он подчеркнул, что ему больно оттого, что таких людей во время войны с Россией пускают на территорию Украины. Солист ВСУ сказал, что он и его жена не хотят быть причастными к этому "московитскому действу", добавив, что с них хватит двух съемок, на которых Меладзе не было.

"Вы можете сказать, что мы остались без пиара и без эфиров на рейтинговом канале? Да, но мы остались с чистой совестью, а это намного дороже всяких там эфиров!" – подытожил Шпортько.