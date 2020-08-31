Ордена и почетные звания. Зеленский вручил государственные награды выдающимся украинцам

31 августа президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды, присвоенные за значительный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения.

На торжественной церемонии, проходившей 31 августа во дворе резиденции в Мариинском дворце, президент Украины Владимир Зеленский вручил награды военным, медикам, дипломатам, учителям, деятелям культуры и искусства, спорта, науки и образования, представителям религиозных организаций, юристам и правозащитникам. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Президент вручил орден князя Ярослава Мудрого V степени ветерану спорта, чемпиону и двукратному призеру Олимпийских игр, многократному чемпиону мира и Европы по фехтованию, директору ДЮСШ "Динамовец" Григорию Крисси и директору Национального института стратегических исследований Александру Литвиненко.

Орденом "За заслуги" I степени отмечен ректор Киевского национального университета строительства и архитектуры Петр Куликов, орденом "За заслуги" II степени – президент общества "Таврийские игры" Николай Баграев, председатель общественной организации "Ассоциация евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей" Борис Забарко, митрополит Симферопольский и Крымский Климент (в миру Павел Кущ).

Орденом "За заслуги" III степени награждены правозащитник, заместитель генерального директора Украинского института Алим Алиев, ректор Сумского госуниверситета Анатолий Васильев, консул Генерального консульства Украины в Стамбуле Александр Димчево, чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Такаши Кура, председатель ОО "Крымская семья" Анифе Куртсеитов, театральный режиссер, драматург Владислав Троицкий и другие.

Орден Богдана Хмельницкого II степени вручен генерал-майору Сергею Кривоносу, орден княгини Ольги I степени – генеральному директору Национальной парламентской библиотеки Украины Тамаре Вылегжанин, орден княгини Ольги II степени – директору музея космонавтики имени Сергея Королева Житомирского областного совета Ирине Дячук, артистке и певице Нине Матвиенко и другим.

Президент присвоил почетное звание "Заслуженный артист Украины" вокалисту группы "Без обмежень" Сергею Танчинцу.

Звание "Заслуженный журналист Украины" присвоено автору и ведущему программы "Мир наизнанку" Дмитрию Комарову.

Глава государства присвоил почетные звания "Заслуженный учитель Украины", "Заслуженный врач Украины", "Заслуженный деятель науки и техники Украины", "Заслуженный энергетик Украины", "Заслуженный машиностроитель Украины", "Заслуженный металлург Украины", "Заслуженный мастер народного творчества Украины", "Заслуженный работник культуры Украины", "Заслуженный работник образования Украины", "Заслуженный работник здравоохранения Украины" и "Заслуженный работник социальной сферы Украины".

Также Зеленский присвоил воинские звания: генерал-полковника – командующему Национальной гвардией Украины Николаю Балану, генерал-майора – заместителю председателя СБУ Сергею Андрущенко, генерал-майора – начальнику Управления государственной охраны Украины Сергею Рудю.

Специальное звание генерал-полковника службы гражданской защиты присвоено председателю Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, генерала полиции второго ранга – председателю Национальной полиции Украины Игорю Клименко.