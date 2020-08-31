ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Ордена и почетные звания. Зеленский вручил государственные награды выдающимся украинцам

31 августа президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды, присвоенные за значительный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский вручил награды выдающимся украинцам, среди них генерал-майор Сергей Кривонос, певица Нина Матвиенко, журналист Дмитрий Комаров
Зеленский вручил награды выдающимся украинцам, среди них – генерал-майор Сергей Кривонос, певица Нина Матвиенко, журналист Дмитрий Комаров
Фото: president.gov.ua

На торжественной церемонии, проходившей 31 августа во дворе резиденции в Мариинском дворце, президент Украины Владимир Зеленский вручил награды военным, медикам, дипломатам, учителям, деятелям культуры и искусства, спорта, науки и образования, представителям религиозных организаций, юристам и правозащитникам. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Президент вручил орден князя Ярослава Мудрого V степени ветерану спорта, чемпиону и двукратному призеру Олимпийских игр, многократному чемпиону мира и Европы по фехтованию, директору ДЮСШ "Динамовец" Григорию Крисси и директору Национального института стратегических исследований Александру Литвиненко.

Орденом "За заслуги" I степени отмечен ректор Киевского национального университета строительства и архитектуры Петр Куликов, орденом "За заслуги" II степени – президент общества "Таврийские игры" Николай Баграев, председатель общественной организации "Ассоциация евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей" Борис Забарко, митрополит Симферопольский и Крымский Климент (в миру Павел Кущ).

Орденом "За заслуги" III степени награждены правозащитник, заместитель генерального директора Украинского института Алим Алиев, ректор Сумского госуниверситета Анатолий Васильев, консул Генерального консульства Украины в Стамбуле Александр Димчево, чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Такаши Кура, председатель ОО "Крымская семья" Анифе Куртсеитов, театральный режиссер, драматург Владислав Троицкий и другие.

Орден Богдана Хмельницкого II степени вручен генерал-майору Сергею Кривоносу, орден княгини Ольги I степени – генеральному директору Национальной парламентской библиотеки Украины Тамаре Вылегжанин, орден княгини Ольги II степени – директору музея космонавтики имени Сергея Королева Житомирского областного совета Ирине Дячук, артистке и певице Нине Матвиенко и другим.

Президент присвоил почетное звание "Заслуженный артист Украины" вокалисту группы "Без обмежень" Сергею Танчинцу.

Звание "Заслуженный журналист Украины" присвоено автору и ведущему программы "Мир наизнанку" Дмитрию Комарову.

Глава государства присвоил почетные звания "Заслуженный учитель Украины", "Заслуженный врач Украины", "Заслуженный деятель науки и техники Украины", "Заслуженный энергетик Украины", "Заслуженный машиностроитель Украины", "Заслуженный металлург Украины", "Заслуженный мастер народного творчества Украины", "Заслуженный работник культуры Украины", "Заслуженный работник образования Украины", "Заслуженный работник здравоохранения Украины" и "Заслуженный работник социальной сферы Украины".

Также Зеленский присвоил воинские звания: генерал-полковника – командующему Национальной гвардией Украины Николаю Балану, генерал-майора – заместителю председателя СБУ Сергею Андрущенко, генерал-майора – начальнику Управления государственной охраны Украины Сергею Рудю.

Специальное звание генерал-полковника службы гражданской защиты присвоено председателю Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, генерала полиции второго ранга – председателю Национальной полиции Украины Игорю Клименко.

Теги: Владимир Зеленский, награды, орден
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой сдали тесты на COVID-19
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой сдали тесты на COVID-19
"Обещаю светить". Цибульская обнародовала фото с мужем и сыном
"Обещаю светить". Цибульская обнародовала фото с мужем и сыном
За день до годовщины знакомства Квиткова и Добрынин попали в ДТП. Фото
За день до годовщины знакомства Квиткова и Добрынин попали в ДТП. Фото
"Бомба, секс и кайф". В Instagram оценили танец пышнотелой певицы alyona alyona
"Бомба, секс и кайф". В Instagram оценили танец пышнотелой певицы alyona alyona
Комаров обнародовал селфи с Зеленским и рассказал, как отреагировал на звание заслуженного журналиста
Комаров обнародовал селфи с Зеленским и рассказал, как отреагировал на звание заслуженного журналиста
  Reflection. Агилера выпустила клип на новую версию песни. Видео
  Reflection. Агилера выпустила клип на новую версию песни. Видео
Депп повторно подал в суд на экс-супругу Херд
Депп повторно подал в суд на экс-супругу Херд
"Какие счастливые, аж светитесь". Потап и Каменских отправились на отдых. Фото
"Какие счастливые, аж светитесь". Потап и Каменских отправились на отдых. Фото
Вдова Кордеро посвятила мужу песню, которую он не успел дописать
Вдова Кордеро посвятила мужу песню, которую он не успел дописать
  "Противостояние". Вышел первый тизер сериала с Вупи Голдберг по роману Кинга. Видео
  "Противостояние". Вышел первый тизер сериала с Вупи Голдберг по роману Кинга. Видео
  Фронтмен Little Big Прусикин объявил о разводе и назвал его причины
  Фронтмен Little Big Прусикин объявил о разводе и назвал его причины
"Мамин помощник". Tarabarova с годовалым сыном испекла пирог
"Мамин помощник". Tarabarova с годовалым сыном испекла пирог
"Что-то мы с папой волнуемся". Бужинская отдает двойняшек в садик
"Что-то мы с папой волнуемся". Бужинская отдает двойняшек в садик
"Бесконтактный хоровод". Падалко рассказала, как изменились правила в школе в связи с пандемией коронавируса
"Бесконтактный хоровод". Падалко рассказала, как изменились правила в школе в связи с пандемией коронавируса
В Париже полиция задержала Депардье за вождение в нетрезвом виде. Он заявил, что предпочитает Путина – Le Point
В Париже полиция задержала Депардье за вождение в нетрезвом виде. Он заявил, что предпочитает Путина – Le Point
  Champagne Problems. Кэти Перри в новом клипе показала фигуру до беременности. Видео
  Champagne Problems. Кэти Перри в новом клипе показала фигуру до беременности. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Ефремов огласил свое "последнее желание"
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
Умерла актриса "Терминатора 2"
Умерла актриса "Терминатора 2"
Шоптенко о танце с Винником: Впервые сегодня я выходила на паркет с чувством счастья
Шоптенко о танце с Винником: Впервые сегодня я выходила на паркет с чувством счастья
"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова
"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова
"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте
"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте
Младший сын Валерии женился. Фото
Младший сын Валерии женился. Фото
"Как сестры-двойняшки, нет разницы в возрасте". Ротару на фото юбилея сына сравнили с младшей сестрой
"Как сестры-двойняшки, нет разницы в возрасте". Ротару на фото юбилея сына сравнили с младшей сестрой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS