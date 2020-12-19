От COVID-19 cкончался борец из Харькова, который месяц назад стал чемпионом мира

Харьковский борец Георгий Манучарян вернулся из Беларуси, где стал чемпионом мира среди ветеранов, и скончался от коронавирусной инфекции.

Манучаряну было 63 года Фото: харьковская-теннисная-лига.com.ua

19 декабря скончался борец из Харькова Георгий Манучарян, ставший в ноябре чемпионом мира среди ветеранов. Об этом сообщает АТН.

Спортсмен, которому 23 декабря должно было исполниться 64 года, скончался от коронавирусной инфекции. В последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Всего Манучарян 11 раз выигрывал ветеранские чемпионаты мира в различных видах борьбы, отмечает издание.

24 ноября "Харьковские известия" сообщали, что Манучарян принимал участие на соревнованиях в Минске и завоевал золотую награду в весовой категории свыше 100 кг в возрастной группе 60–65 лет.