От COVID-19 cкончался борец из Харькова, который месяц назад стал чемпионом мира

19 декабря скончался борец из Харькова Георгий Манучарян, ставший в ноябре чемпионом мира среди ветеранов. Об этом сообщает АТН.
Спортсмен, которому 23 декабря должно было исполниться 64 года, скончался от коронавирусной инфекции. В последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Всего Манучарян 11 раз выигрывал ветеранские чемпионаты мира в различных видах борьбы, отмечает издание.
24 ноября "Харьковские известия" сообщали, что Манучарян принимал участие на соревнованиях в Минске и завоевал золотую награду в весовой категории свыше 100 кг в возрастной группе 60–65 лет.