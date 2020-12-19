В Минздраве ожидают спад пандемии коронавируса в Украине в апреле

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что лучший способ борьбы с пандемией COVID-19 – это коллективный иммунитет.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прогнозирует, что с апреля 2021 года эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад. Об этом он заявил в интервью hromadske, фрагмент которого опубликовали 18 декабря.

Министр рассказал, что лучший способ борьбы с пандемией – это коллективный иммунитет.

"Он достигается двумя путями: либо это вакцинация, которая должна составлять не менее 70–80%, либо когда люди переболеет. Я оптимист, поэтому мне кажется, что все же с апреля должно быть легче, и мы сразу будем реагировать. И плюс начнется вакцинация", – убежден Степанов.

Он также добавил, что украинские власти рассчитывают получить первые дозы вакцины от COVID-19 в феврале этого года.