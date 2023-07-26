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Палатный: "Украинская команда" передала школам разных регионов партию нетбуков

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Артур Палатный: Ноутбуки поедут в общины, которые пострадали от временной оккупации, а также в школы, где учатся дети с инвалидностью
Артур Палатный: Ноутбуки поедут в общины, которые пострадали от временной оккупации, а также в школы, где учатся дети с инвалидностью
Скриншот: Артур Палатний / YouTube

Волонтерский штаб "Украинская команда" накануне учебного года передал полсотни нетбуков 10 школам в разных регионах. Об этом сообщил в Facebook руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Передали учебным заведениям пяти областей компьютерную технику. Это полсотни нетбуков Dell, которые помогли приобрести наши французские партнеры из Doc4Ukraine. Мы очень рады, что смогли выполнить запросы школ накануне нового учебного года. Ведь образование наших детей должно быть приоритетом даже во время войны. Эти ноутбуки поедут в общины, которые пострадали от временной оккупации, а также в школы, где учатся дети с инвалидностью", – сообщил Артур Палатный.

По его словам, несколько ноутбуков предназначены для школы села Николаевка Сумской области, которое в прошлом году находилось под временной оккупацией. Еще с десяток ноутбуков – для Белопольского лицея №1 и Хотинского лицея. Эти населенные пункты Сумской области также были под частичной оккупацией, а сейчас подвергаются жестоким обстрелам со стороны России, отметил руководитель волонтерского штаба.

Остальные ноутбуки волонтеры отправили в школы и интернаты для детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями. В частности, ровенской школе профориентации Baby Sun для детей с синдромом Дауна, миргородской и полтавской школам для детей с нарушениями слуха и речи, буковинскому центру комплексной реабилитации "Особый ребенок" и другим. Всего ноутбуки получат 10 образовательных заведений.

https://www.facebook.com/Artur.Palatnyi/videos/1024010119038938/

Контекст:

"Украинская команда" передала около 40 тонн продуктов питания для переселенцев, многодетных семей, малообеспеченных украинцев, а также в медицинские и образовательные учреждения разных регионов.

С начала широкомасштабного вторжения России "Украинская команда" оказала помощь более чем 200 тыс. военных и гражданских лиц общим весом более миллиона килограммов и стоимостью 200 млн грн.

Теги: Артур Палатный, помощь, компьютеры, дети
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