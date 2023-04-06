Компания Cisco в связи с уходом из РФ уничтожила имущества как минимум на 1,86 млрд руб. – СМИ

Агентство отмечает, что Cisco Systems Inc. приняла решение о приостановке всех продаж в России в марте 2022 года (после полномасштабного вторжения РФ в Украину), а об уходе с российского рынка – в июне.

В связи с уходом подразделение американской компании в январе 2023 года "физически уничтожило" свои материально-производственные запасы в РФ "из-за прекращения продаж".

По данным ТАСС, речь идет о запчастях и другом имуществе, в том числе IT-оборудовании.

В бухгалтерской отчетности "Сиско системс" за июль – август 2022 года указано, что "по соглашению сторон" было расторгнуто большинство трудовых договоров с сотрудниками, в результате чего за год (с конца 2021 года по конец 2022 года) численность российского персонала компании сократилась с 60 до пяти.

Агентство подчеркивает, что имеются данные только об имуществе одной фирмы в РФ, связанной с Cisco. Данных об имуществе второй, "Сиско солюшенз", – нет.