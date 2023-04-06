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ДЕНЬГИ

Компания Cisco в связи с уходом из РФ уничтожила имущества как минимум на 1,86 млрд руб. – СМИ

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Cisco ушла с российского рынка
Cisco ушла с российского рынка
Фото: ЕРА

Американская компания Cisco Systems, которая является крупным производителем сетевого компьютерного оборудования, после принятого в 2022 году решения покинуть рынок РФ уничтожила в этой стране материально-производственные запасы на сумму около 1,86 млрд руб. (около 860 млн грн). Об этом 5 апреля сообщило агентство ТАСС со ссылкой на бухгалтерскую отчетность связанной с Cisco российской фирмы "Сиско системс".

Агентство отмечает, что Cisco Systems Inc. приняла решение о приостановке всех продаж в России в марте 2022 года (после полномасштабного вторжения РФ в Украину), а об уходе с российского рынка – в июне.

В связи с уходом подразделение американской компании в январе 2023 года "физически уничтожило" свои материально-производственные запасы в РФ "из-за прекращения продаж".

По данным ТАСС, речь идет о запчастях и другом имуществе, в том числе IT-оборудовании.

В бухгалтерской отчетности "Сиско системс" за июль – август 2022 года указано, что "по соглашению сторон" было расторгнуто большинство трудовых договоров с сотрудниками, в результате чего за год (с конца 2021 года по конец 2022 года) численность российского персонала компании сократилась с 60 до пяти.

Агентство подчеркивает, что имеются данные только об имуществе одной фирмы в РФ, связанной с Cisco. Данных об имуществе второй, "Сиско солюшенз", – нет.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россию начали покидать зарубежные компании, а против РФ было введено несколько пакетов санкций. В частности, в феврале ЕС ввел 10-й пакет санкций против России. Уже обсуждается 11-й пакет санкций.

Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ на 28 января 2023 года ушли более 1200 компаний.

6 марта 2023 года Киевская школа экономики сообщала, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года рынок России покинуло 6,4% иностранных компаний.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено почти 11,5  тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, санкции, экономика, компьютеры, отчет, имущество, продажа, компании
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