Компания Cisco в связи с уходом из РФ уничтожила имущества как минимум на 1,86 млрд руб. – СМИ

Агентство отмечает, что Cisco Systems Inc. приняла решение о приостановке всех продаж в России в марте 2022 года (после полномасштабного вторжения РФ в Украину), а об уходе с российского рынка – в июне.
В связи с уходом подразделение американской компании в январе 2023 года "физически уничтожило" свои материально-производственные запасы в РФ "из-за прекращения продаж".
По данным ТАСС, речь идет о запчастях и другом имуществе, в том числе IT-оборудовании.
В бухгалтерской отчетности "Сиско системс" за июль – август 2022 года указано, что "по соглашению сторон" было расторгнуто большинство трудовых договоров с сотрудниками, в результате чего за год (с конца 2021 года по конец 2022 года) численность российского персонала компании сократилась с 60 до пяти.
Агентство подчеркивает, что имеются данные только об имуществе одной фирмы в РФ, связанной с Cisco. Данных об имуществе второй, "Сиско солюшенз", – нет.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россию начали покидать зарубежные компании, а против РФ было введено несколько пакетов санкций. В частности, в феврале ЕС ввел 10-й пакет санкций против России. Уже обсуждается 11-й пакет санкций.
Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ на 28 января 2023 года ушли более 1200 компаний.
6 марта 2023 года Киевская школа экономики сообщала, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года рынок России покинуло 6,4% иностранных компаний.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено почти 11,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.