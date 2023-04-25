Переселенцы из Никольской общины получают продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал уже около 600 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины Фото: akhmetovfoundation.org

Об этом проинформировала 25 апреля пресс-служба Фонда.

Согласно релизу, пункты выдачи развернули в Киеве.

По словам главы общины Василия Митько, только за один день в пункт выдачи пришли около 300 человек.

"Каждый из нас вынужден был оставить дома все – имущество, автомобили, деньги, документы. Устраиваться на новом месте непросто. Качественные продукты – одна из базовых потребностей человека. Мы благодарны за помощь от Фонда, она очень важна в наше время", – отметил он.

В наборах – продукты с длительным сроком хранения, в частности, это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.