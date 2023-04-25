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Переселенцы из Никольской общины получают продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

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Фонд Рината Ахметова передал уже около 600 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины
Фонд Рината Ахметова передал уже около 600 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд украинского бизнесмена Рината Ахметова продолжает выдавать вынужденно переселенным украинцам продуктовые наборы, жителям Никольской общины Мариупольского района Донецкой области выдали 2 тыс. таких наборов.

Об этом проинформировала 25 апреля пресс-служба Фонда. 

Согласно релизу, пункты выдачи развернули в Киеве. 

По словам главы общины Василия Митько, только за один день в пункт выдачи пришли около 300 человек. 

"Каждый из нас вынужден был оставить дома все – имущество, автомобили, деньги, документы. Устраиваться на новом месте непросто. Качественные продукты – одна из базовых потребностей человека. Мы благодарны за помощь от Фонда, она очень важна в наше время", – отметил он. 

В наборах – продукты с длительным сроком хранения, в частности, это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. 

В целом Фонд Рината Ахметова передал около 600 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам можно обратиться на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или написать в мессенджер Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: продукты, помощь, переселенцы, гуманитарная помощь, консервы, Фонд Рината Ахметова, перемещенные лица, питание, макароны
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