Переселенцы из Никольской общины получают продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

Об этом проинформировала 25 апреля пресс-служба Фонда.
Согласно релизу, пункты выдачи развернули в Киеве.
По словам главы общины Василия Митько, только за один день в пункт выдачи пришли около 300 человек.
"Каждый из нас вынужден был оставить дома все – имущество, автомобили, деньги, документы. Устраиваться на новом месте непросто. Качественные продукты – одна из базовых потребностей человека. Мы благодарны за помощь от Фонда, она очень важна в наше время", – отметил он.
В наборах – продукты с длительным сроком хранения, в частности, это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.
В целом Фонд Рината Ахметова передал около 600 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам можно обратиться на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или написать в мессенджер Фонда.
С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.