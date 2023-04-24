Переселенцы из Сартанской общины получают продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

В целом Фонд Рината Ахметова передал около 600 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины Фото: akhmetovfoundation.org

Ранее Фонд Рината Ахметова отправил около 6 тыс. продуктовых наборов для переселенцев из населенных пунктов вблизи Мариуполя. Кроме Сартанской, это Мангушская и Никольская общины. Их территории временно оккупированы Россией.

"Для людей, начавших жизнь с чистого листа, наборы с продуктами длительного хранения являются весомой поддержкой. В составе наборов – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.", – сказано в сообщении.

В целом Фонд Рината Ахметова передал около 600 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам можно обратиться на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или написать в мессенджер Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.